Дубль россиянина помог «Колорадо» одержать разгромную победу в матче НХЛ

Дубль россиянина Ничушкина помог «Колорадо» разгромно победить «Баффало» в НХЛ

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Баффало Сэйбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Денвере и завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу хозяев. Одержать победу команде помогли дубль российского форварда Валерия Ничушкина, а также голы Микко Рантанена, Майлза Вуда и Сэма Малински.

В этом матче 28-летний Ничушкин достиг отметки в 100 голов в НХЛ. В 27 матчах текущего сезона нападающий набрал 25 очков (12 шайб и 13 передач).

«Колорадо» набрало 38 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции. «Баффало» с 27 очками занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе Восточной конференции.