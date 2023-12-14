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09:28, 14 декабря 2023Спорт

Дубль россиянина помог «Колорадо» одержать разгромную победу в матче НХЛ

Дубль россиянина Ничушкина помог «Колорадо» разгромно победить «Баффало» в НХЛ

Фото: Ron Chenoy / USA TODAY Sports / Reuters

«Колорадо Эвеланш» обыграл «Баффало Сэйбрс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Денвере и завершилась с разгромным счетом 5:1 в пользу хозяев. Одержать победу команде помогли дубль российского форварда Валерия Ничушкина, а также голы Микко Рантанена, Майлза Вуда и Сэма Малински.

В этом матче 28-летний Ничушкин достиг отметки в 100 голов в НХЛ. В 27 матчах текущего сезона нападающий набрал 25 очков (12 шайб и 13 передач).

«Колорадо» набрало 38 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона Западной конференции. «Баффало» с 27 очками занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе Восточной конференции.

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