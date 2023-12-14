В Венгрии назвали переговоры о членстве Украины в ЕС большой ошибкой

Орбан: ЕС принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о членстве

Венгрия считает, что Евросоюз принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз, Будапешт не хочет в этом участвовать. Об этом в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение, принятое на саммите Евросоюза в Брюсселе.

«Членство Украины в ЕС — плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», — отметил политик.

В четверг, 14 декабря, глава Евросовета Шарль Мишель объявил о решении начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Кроме того, Евросовет решил начать переговоры о членстве с Молдовой. Мишель добавил, что Евросоюз начнет переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства.

Ранее Венгрия уведомила председателя Евросовета, что не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.