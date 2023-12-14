«Калашников» поставит партию машин «Стена» для пресечения беспорядков

«Калашников»: ведомствам будут поставлены машины для пресечения беспорядков

Российским силовым ведомствам будет поставлена партия машин для пресечения беспорядков. Об этом со ссылкой на концерн «Калашников» сообщает ТАСС.

Речь идет об автомобиле специальном (АС) «Стена», который планируется поставлять для Росгвардии и МВД в 2024 и 2025 годах. «Он предназначен для блокирования движения правонарушителей и защиты личного состава правоохранительных органов при пресечении массовых беспорядков. Может быть приведен в рабочее состояние за пять минут», — заявили в компании.

Машина включает базовое шасси и установленное на него оборудование мобильного защитного комплекса.

Ранее управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко сообщил, что предназначенные для МЧС и Росгвардии катера «Афалина» и «Касатка-2М» с 2024 году будут строить с российской энергоустановкой.