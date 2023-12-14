Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:30, 14 декабря 2023Наука и техника

«Калашников» поставит партию машин «Стена» для пресечения беспорядков

«Калашников»: ведомствам будут поставлены машины для пресечения беспорядков

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российским силовым ведомствам будет поставлена партия машин для пресечения беспорядков. Об этом со ссылкой на концерн «Калашников» сообщает ТАСС.

Речь идет об автомобиле специальном (АС) «Стена», который планируется поставлять для Росгвардии и МВД в 2024 и 2025 годах. «Он предназначен для блокирования движения правонарушителей и защиты личного состава правоохранительных органов при пресечении массовых беспорядков. Может быть приведен в рабочее состояние за пять минут», — заявили в компании.

Машина включает базовое шасси и установленное на него оборудование мобильного защитного комплекса.

Ранее управляющий директор холдинга KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) Михаил Даниленко сообщил, что предназначенные для МЧС и Росгвардии катера «Афалина» и «Касатка-2М» с 2024 году будут строить с российской энергоустановкой.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о взрывах в Киеве и нескольких регионах Украины

      Россиянам рассказали об изменении цен на яйца

      Дело возбудили после падения оконной рамы с 21-го этажа на россиянку с ребенком

      Названы самые опасные страны для путешествий в 2024 году

      Артемия Лебедева заблокировали в приложении знакомств

      Маск посоветовал самому богатому человеку мира забыть о яхтах и джакузи

      Названа причина отмены визита Зеленского на саммит ЕС

      ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего игрока года

      Blue Origin назвала дату первого после аварии пуска New Shepard

      Дочь Канье Уэста решила стать рэпершей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости