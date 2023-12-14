МВД объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова

МВД России объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова по уголовной статье

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, обвиняемый в терроризме, объявлен в розыск. Это следует из базы МВД России, сообщает ТАСС.

В базе говорится, что глава ГУР разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом статья, по которой ведется розыск, не указывается.

12 октября 2022 года ФСБ России заявила, что Кирилл Буданов является организатором взрыва на Крымском мосту.

В мае 2023 года глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил причастность украинской разведки к подрывам медийных лиц в России. По данным издания The Washington Post, ведомство организовало атаки на российскую журналистку Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского.