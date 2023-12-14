Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:19, 14 декабря 2023Силовые структуры

МВД объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова

МВД России объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова по уголовной статье
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, обвиняемый в терроризме, объявлен в розыск. Это следует из базы МВД России, сообщает ТАСС.

В базе говорится, что глава ГУР разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. При этом статья, по которой ведется розыск, не указывается.

12 октября 2022 года ФСБ России заявила, что Кирилл Буданов является организатором взрыва на Крымском мосту.

В мае 2023 года глава ГУР Кирилл Буданов подтвердил причастность украинской разведки к подрывам медийных лиц в России. По данным издания The Washington Post, ведомство организовало атаки на российскую журналистку Дарью Дугину и военкора Владлена Татарского.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Президент впервые с 2021 года проведет прямую линию и пресс-конференцию. О чем его спросят россияне?

      МВД объявило в розыск главу ГУР Украины Буданова

      Силуанов спрогнозировал ВВП России по итогам года

      Финансовый план России назвали «бюджетом победы»

      Стало известно о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

      65-летняя Мадонна снялась в кожаном боди и сетчатых колготках

      Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

      Песков ответил на слова Зеленского об отсутствии у России успехов на поле боя

      Песков оценил борьбу России с санкциями

      Песков назвал дефицитные у Запада черты дипломатии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости