Боррель поддержал начало переговоров о приеме Украины в состав ЕС

Боррель поддержал начало переговоров о приеме Украины в состав Евросоюза

Решение лидеров ЕС начать переговоры о приеме Украины и Молдавии в состав сообщества является шагом к стабильной Европе. Об этом написал в соцсети X глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Это значительный шаг на пути к единой, процветающей и стабильной Европе. Давайте построим более сильное будущее вместе!» — указал он.

11 декабря Жозеп Боррель заявил, что решение по новому траншу военной помощи Украине остается заблокированным в Евросоюзе. Речь идет уже о восьмом транше финансирования Киева из Европейского фонда мира. При этом Боррель понадеялся, что решение по нему будет принято на саммите ЕС 14-15 декабря.

Кроме того, в МИД Чехии заявили, что присоединение Украины к ЕС и интеграция ее экономики в европейский рынок не будут безболезненным процессом и в Евросоюзе это понимают. Ведомство также выступило за продолжение военной помощи Вооруженным силам Украины, между тем признав, что «украинское контрнаступление не достигло заявленных целей».