Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:16, 14 декабря 2023Наука и техника

Обновление израильских F-35 ускорили из-за ХАМАС

США ускорили обновление израильских F-35 из-за нападения ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

США ускорили работы по обновлению израильских истребителей пятого поколения F-35I Adir из-за нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом рассказал исполнительный директор офиса программы F-35 Майкл Шмидт, передает Defense News.

Заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лапланте на слушаниях в подкомитете по тактической авиации и сухопутным войскам Палаты представителей отметил, что офис программы F-35 смог ускорить отправку обновленных файлов данных миссии в одну страну. По его словам, данные были переданы «за неделю или полторы».

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Танки, дроны и бронированный бульдозер. Какое вооружение будет использовать Израиль в третьей фазе операции в Газе?
Танки, дроны и бронированный бульдозер.Какое вооружение будет использовать Израиль в третьей фазе операции в Газе?
1 ноября 2023

Шмидт уточнил, что замминистра имел в виду Израиль. Отмечается, что файлы данных миссий содержат информацию об угрозах, с которыми самолет может столкнуться в ходе выполнения задач, и другие данные, необходимые для ведения боевых действий.

Представитель офиса программы F-35 подчеркнул, что самолеты показали «абсолютно выдающиеся результаты» в операциях против ХАМАС. «Мы добавили некоторые возможности этому самолету за очень короткий промежуток времени», — добавил Шмидт.

В ноябре Армия обороны Израиля заявила о применении F-35I для перехвата крылатой ракеты. Этот эпизод стал первым известным случаем поражения подобной цели американским истребителем пятого поколения F-35.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Финляндия решила закрыть КПП на границе с Россией спустя сутки после открытия

      Бывший командующий НАТО признал неспособность ВСУ справиться с российской армией

      Командир взвода ВСУ получил 25 лет колонии за приказ убить двух мирных жителей

      Названа новая дата закрытия всех КПП на границе Финляндии для россиян

      Румынские военные обнаружили воронку от дрона

      Российский блогер-миллионер рассказал о нежелании работать

      Россиянин расправился с женой во время ссоры и пошел под суд

      В Кремле назвали экспромтом ответ Путина «двойнику» на вопрос о двойниках

      Российского стоматолога обвинили в домогательствах к школьнице

      Одну группу россиян призвали отказаться от оливье в новогоднюю ночь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости