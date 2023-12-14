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09:54, 14 декабря 2023Экономика

Дерипаска похвалил США за заботу о частном бизнесе

Дерипаска привел в пример США в вопросе ответственности перед частным бизнесом

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский миллиардер Олег Дерипаска похвалил Федеральную резервную систему (ФРС) США за действия в отношении процентной ставки. Комментируя в своем Telegram-канале посвященную заседанию регулятора статью The New York Times, он указал, что так выглядит ответственность властей перед частным бизнесом.

ФРС сохранила процентную ставку на уровне 5,25-5,5 процента годовых, однако, как указано в материале, на следующий год запланировано сразу три понижения. «Не только фактическое удешевление кредита, но и сигнал для планирования своих решений в 2024-м», — отметил заботу американских властей о предприятиях Дерипаска.

В то же время он предположил, что в России такие действия сейчас никому не интересны. Комментарий появился накануне заседания совета директоров Центробанка России на котором, как ожидает большинство экспертов, ключевая ставка вновь вырастет.

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Ранее Дерипаска хвалил США за неспешность при вводе жестких правил для банковского сектора, так называемых Basel III Endgame, а также за аккуратное введение экономики в управляемую, «мягкую» рецессию, которая позволит поправить дела с инфляцией. Вместе с тем он выражал сожаление, что российские власти отказываются обсуждать такие проблемы, из-за чего в 2024 году российскому бизнесу придется «ой как несладко», а бюджет будет затягивать пояса.

В другом комментарии он оценил снижение доходов бюджета от прогнозируемого уровня в 10-12 триллионов рублей. Позднее миллиардер удалил широко разошедшееся сообщение.

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      Платон Щукин
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