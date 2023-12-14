Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:24, 14 декабря 2023Путешествия

Опаздывавшая в аэропорт пассажирка угнала такси в попытке успеть на рейс

Fox 7: пассажирка самолета угнала такси в Остине, чтобы успеть на рейс

Фото: Unsplash

Пассажирка самолета обманула таксиста и угнала его машину при попытке успеть в аэропорт. Подробностями истории делится канал Fox 7.

Инцидент произошел в Остине, США, 10 декабря. 27-летняя Неуша Афками заказала Uber, чтобы добраться до аэропорта. Опаздывавшая на рейс девушка вела себя нервно и жаловалась, что таксист едет слишком медленно.

Внезапно Афками выхватила у водителя телефон и выбросила его в окно, мужчине пришлось остановиться и выйти из машины. Нарушительница воспользовалась этим и уехала. Позже сотрудники службы безопасности аэропорта обнаружили угнанный Uber на парковке у терминала.

Материалы по теме:
Как выбрать отель и не испортить отпуск? Правила выбора хорошего отеля и советы экспертов
Как выбрать отель и не испортить отпуск?Правила выбора хорошего отеля и советы экспертов
7 августа 2023
Россияне бросают любимых и едут отдыхать в одиночестве. Почему это спасает семьи и может ли привести к разводу?
Россияне бросают любимых и едут отдыхать в одиночестве.Почему это спасает семьи и может ли привести к разводу?
11 декабря 2023

При этом в самолет Афками так и не попала — полиция задержала ее перед посадкой. Выяснилось, что пассажирка похитила бумажник таксиста и расплатилась в авиагавани его кредитной картой. Всего девушка потратила около 120 долларов.

По данным источника, Афками предъявили обвинение в несанкционированном использовании автомобиля.

Ранее житель Нью-Йорка перепутал время вылета в Лондон и был вынужден прибегнуть к экстренным мерам. Чтобы не стоять в пробках, он заказал вертолет до аэропорта и добрался за пять минут.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Стало известно о взрывах в Киеве и нескольких регионах Украины

      Путин основал массовое движение по всей России

      Зеленский совершил еще один необъявленный визит

      Российский мобилизованный получил срок за трехкратное оставление части

      Звезда сериала «Закрытая школа» попал в больницу

      Падение окна с высоты 21-го этажа на москвичку с младенцем попало на видео

      Получивший ответ Путина россиянин объяснил решение обратиться к президенту

      У советника нового президента Аргентины нашли тюремные татуировки на русском

      Психолог объяснила феномен постоянных опозданий

      Популярный комик сравнил публику в разных городах России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости