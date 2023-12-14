Опаздывавшая в аэропорт пассажирка угнала такси в попытке успеть на рейс

Fox 7: пассажирка самолета угнала такси в Остине, чтобы успеть на рейс

Пассажирка самолета обманула таксиста и угнала его машину при попытке успеть в аэропорт. Подробностями истории делится канал Fox 7.

Инцидент произошел в Остине, США, 10 декабря. 27-летняя Неуша Афками заказала Uber, чтобы добраться до аэропорта. Опаздывавшая на рейс девушка вела себя нервно и жаловалась, что таксист едет слишком медленно.

Внезапно Афками выхватила у водителя телефон и выбросила его в окно, мужчине пришлось остановиться и выйти из машины. Нарушительница воспользовалась этим и уехала. Позже сотрудники службы безопасности аэропорта обнаружили угнанный Uber на парковке у терминала.

При этом в самолет Афками так и не попала — полиция задержала ее перед посадкой. Выяснилось, что пассажирка похитила бумажник таксиста и расплатилась в авиагавани его кредитной картой. Всего девушка потратила около 120 долларов.

По данным источника, Афками предъявили обвинение в несанкционированном использовании автомобиля.

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