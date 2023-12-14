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16:28, 14 декабря 2023Россия

В России призвали создать орган для интеграции мигрантов

Депутат Хамзаев: орган по работе с мигрантами должен заниматься их интеграцией

Фото: Мария Лукина / Коммерсантъ

Орган по работе с мигрантами, который предложил создать президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, должен заняться интеграцией приезжих в российское пространство и культуру. Такой орган должен быть создан как можно быстрее. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Я считаю, что работа с мигрантами — это огромная наука. Мигранты — это юридически граждане иностранных государств, но еще вчера братских, в развитие стран которых советская власть внесла огромный труд. В этой части я считаю, что те граждане, которые приехали в Россию должны быть интегрированы в наше пространство», — сказал Хамзаев.

По мнению политика, новый орган должен интегрировать мигрантов в российскую мораль, язык, культуру, ценности. Это, как он подчеркнул, огромный труд.

«Это братские народы, которым можем помочь мы, а они помогают нам. Это синергия. Я не могу точно ответить на вопрос, как скоро появится такой орган, но чем быстрее, тем лучше», — заключил депутат.

Ранее Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой. Он также призвал к созданию специального органа по работе с иностранными гражданами.

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