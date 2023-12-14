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04:29, 14 декабря 2023Наука и техника

Первый российский морской дрон отправят на испытания в зону СВО

Глава KMZ: первый морской надводный дрон для МО РФ испытают в зоне СВО

Фото: Stringer / Reuters

Кингисеппский машиностроительный завод построил первый морской надводный дрон в интересах Минобороны РФ, его отправят на испытания в зону спецоперации (СВО). Об этом заявил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко, передает РИА Новости.

Первому аппарату дали рабочее название «Быстроходный безэкипажный катер-носитель (ББКН) «Одуванчик». По словам Даниленко, еще десять подобных катеров будут построены и пройдут испытания в зоне боевых действий до конца года. «Это будет первая опытная партия», — сообщил глава KMZ.

Ранее Даниленко рассказывал, что безэкипажный катер способен атаковать как морские цели, так и порты и морские военные базы. Дрон с боевой нагрузкой до 600 килограммов способен преодолевать до 120 морских миль (220 километров) на скорости до 45 узлов (83 километра в час). Катер обладает малой радиолокационной заметностью. Помимо ударного варианта, он может использоваться как перехватчик морских дронов противника или носитель воздушного беспилотника.

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      Александра Синицына
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