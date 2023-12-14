Популярный комик сравнил публику в разных городах России

Популярный стендап-комик Нидаль Абу-Газале, побывавший в концертном туре по России, сравнил публику в разных городах страны. Об этом он порассуждал в выпуске подкаста «Бухарог Лайв», доступном на YouTube.

Рассказывая про выступление в городе Ковров, Абу-Газале отметил, что не почувствовал разницы между местной публикой и слушателями из других городов, например, из Москвы.

«Лет шесть-семь назад чувствовалась разница, публика из Петербурга или не из Петербурга. Сейчас эта разница как будто уже совсем [пропала]» — заявил он. Юморист также добавил, что зрители из разных городов были одинаково дружелюбно настроены к нему на концертах.

Ранее другой популярный стендап-комик Артур Чапарян раскрыл разницу между российской и американской публикой. По его словам, зрители в США более открытые и расслабленные, чем слушатели в России.