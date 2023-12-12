Популярный комик назвал разницу между российской и американской публикой

Популярный комик, бывший участник шоу Stand Up на канале ТНТ Артур Чапарян назвал зрителей в США более открытыми и расслабленными, чем в России. Публику в двух странах он сравнил в беседе с видеоблогером и журналистом Юрием Дудем (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Запись их разговора доступна на YouTube.

Чапарян рассказал, что российскую публику сложнее рассмешить, чем американскую. «Когда американцы приходят на открытый микрофон, то они как бы [говорят]: "Мы тебе поможем, чтобы нам всем тут хорошо было". Когда выступаешь в России, там надо впечатлить, потому что тебя оценивают», — раскрыл он разницу между публикой в двух странах.

Комик также заявил, что считает американских зрителей более открытыми и расслабленными, чем российских.

Ранее Чапарян раскритиковал шоу «Женский стендап» на ТНТ за одну особенность. По его мнению, юмор проекта строится только на смешных фразах в конце шуток участниц.

Артур Чапарян — российский стендап-комик армянского происхождения. Прославился благодаря участию в программе Stand Up на ТНТ и интернет-шоу «Что было дальше?».