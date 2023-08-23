Российский комик раскритиковал одну особенность популярного шоу на ТНТ

Чапарян заявил, что юмор «Женского стендапа» строится на «фразах-усмешнителях»

Популярный российский стендап-комик, бывший участник шоу Stand Up на ТНТ Артур Чапарян раскритиковал одну особенность шоу «Женский стендап» на канале ТНТ. В подкасте «Авторитет мысли», доступном на YouTube, он заявил, что юмор проекта строится только на смешных фразах в конце шуток участниц.

«Они выдают фразы-усмешнители в конце за готовую шутку», — высказался Чапарян об участницах «Женского стендапа». По его мнению, их юмор строится на том, что они выходят на сцену, озвучивают какую-то идею и выдают в конце шутки смешную фразу. «Фраза-усмешнитель в конце, зал смеется, хлопает», — отметил он.

По мнению юмориста, если комик шутит на какую-то тему, он должен найти новую точку зрения на нее и раскрыть с новой стороны. «Выходит комик, что-то рассказывает, все, о чем он говорит, — все банально, но он всегда что-то находит в этом новое — и в этом есть ценность», — подчеркнул Чапарян. В то же время проект «Женский стендап» не просто не находит новое, он и не ищет, счел он.

Ранее креативный продюсер и участница «Женского стендапа» Ирина Мягкова раскрыла изнанку проекта и гастролей команды. Юмористка рассказала, что на концертах участницы шоу выступают только с теми материалами, которые еще не выходили в эфир. Она добавила, что каждая участница проекта сама выбирает, какой монолог она хочет рассказывать на концертах.