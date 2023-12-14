Продукты в России подорожали

Стоимость минимальной месячной корзины продуктов в РФ выросла до 5 803,4 рубля

В ноябре 2023 года стоимость минимальной месячной корзины продуктов в России выросла на 5,3 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Руспродсоюз.

Набор питания обойдется одному гражданину минимум в 5803,4 рубля. В расчеты ассоциации вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар и овощи.

В Москве стоимость минимальной продуктовой корзины достигает 6992,6 рубля, в Санкт-Петербурге — 6455,6 рубля. При этом самые дорогие продукты на Чукотке — 15 184,6 рубля за один набор питания. В Магаданской области он стоит 10 380,9 рубля. Дешевле всего продуктовая корзина в Белгородской области — 4783,9 рубля, а также в Мордовии — 4795,2 рубля.

В ноябре в России резко подорожали куриные яйца — рост составил 15,07 процента. Параллельно дорожает и куриное мясо — с начала года продукт вырос в цене на 27 процентов, что вызвало обеспокоенность властей.

Ранее опрос исследовательского холдинга «Ромир» показал, что почти каждый пятый россиянин (19 процентов) планирует начать экономить на еде и товарах первой необходимости. Доля таких граждан с июня по июль 2023 года выросла на три процентных пункта.