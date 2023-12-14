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16:09, 14 декабря 2023Россия

Путин рассказал о детской мечте о своем будущем

Путин рассказал, что в старших классах мечтал стать разведчиком
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, рассказал о детской мечте о своем будущем. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

По словам главы государства, каждый человек в разные периоды жизни по-разному относится к окружающим его ценностям. Путин поделился, что сначала хотел быть летчиком, а в старших классах школы решил стать разведчиком. «И я, как вы знаете, стал им», — заключил президент.

Ранее Путин рассказал, как примерно в четырехлетнем возрасте мать поставила его в угол, но не помнит, по какой причине. По словам президента, мать некоторое время ходила рядом, грозно смотрела на сына и спрашивала, собирается ли тот извиняться. «Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и этим вся история закончилась», — вспомнил глава государства.

Кроме того, в октябре 2022 года Путин поделился, что рос в рабочей семье и поэтому ассоциирует себя с «низами». Как рассказал президент, его отец окончил техникум и работал мастером. У матери главы государства не было даже среднего образования, и она работала нянечкой, дворником, а также ночным сторожем.

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