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19:15, 14 декабря 2023Россия

В Госдуме заявили о наличии наработок для создания органа по вопросам миграции

Депутат Удальцова: наработки для создания органа по вопросам миграции уже есть
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Госдуме уже есть перспективные наработки для создания органа по вопросам миграции. Об этом сообщила член комитета нижней палаты парламента по делам национальностей Анастасия Удальцова в Telegram.

О необходимости создания структуры, которая будет заниматься работой с мигрантами, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, 14 декабря.

По словам Удальцовой, эта проблема неоднократно обсуждалась на заседаниях рабочей группы по вопросам миграции, наработки которой могут быть полезны при формировании потенциального миграционного министерства или федеральной службы. «Например, в части отбора и предвыездной подготовки иностранных работников», — рассказала она.

Парламентарий выразила надежду, что задача президента будет реализована быстро и на качественном уровне.

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      Константин Лысяков
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