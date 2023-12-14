Экс-премьер Словакии Чарногурский: Россия способна противостоять Западу

Бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что Россия — единственная страна, которая может противостоять Западу. С такой оценкой он выступил в интервью Hlavný Denník.

«Россия — единственное государство, способное противостоять Западу. (…) Они не могут победить Россию. Русские умеют воевать. Они патриоты», — заявил он.

Словацкий политик предположил, что после проведения специальной военной операции (СВО) на Украине доллар утратит свою ценность. Он также предрек экономический упадок США.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США создают за пределами России виртуальную «Российскую республику». Он обвинил американские спецслужбы в подготовке проекта якобы легитимной прозападной российской государственности.