В США обратили внимание на слова Путина о конце «халявы» для Украины

Конгрессмен Хойер обратил внимание на слова Путина о конце халявы для Украины

Член палаты представителей США Стени Хойер раскритиковал нежелание конгрессменов поддержать законопроект о новой военной помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Хойера, на фоне действия конгрессменов российский президент Владимир Путин заявил о сомнениях Запада в необходимости помощи Украине.

«Владимир Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и, кажется, это уже происходит. Другими словами, Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы. А места в этом зале пустуют», — уточнил конгрессмен.

В ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, Путин заявил, что Украина получает военную помощь от Запада «на халяву». При этом он отметил, что «халява» уже начала заканчиваться.