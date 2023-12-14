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23:00, 14 декабря 2023Мир

В США обратили внимание на слова Путина о конце «халявы» для Украины

Конгрессмен Хойер обратил внимание на слова Путина о конце халявы для Украины
СюжетПресс-конференция Путина:
Стени Хойер

Стени Хойер. Фото: Jim Young / Reuters

Член палаты представителей США Стени Хойер раскритиковал нежелание конгрессменов поддержать законопроект о новой военной помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Хойера, на фоне действия конгрессменов российский президент Владимир Путин заявил о сомнениях Запада в необходимости помощи Украине.

«Владимир Путин на пресс-конференции сказал, что все на Украину поступает с Запада, но бесплатные вещи вскоре закончатся, и, кажется, это уже происходит. Другими словами, Путин говорит, что Запад отступает в вопросе защиты свободы. А места в этом зале пустуют», — уточнил конгрессмен.

В ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, Путин заявил, что Украина получает военную помощь от Запада «на халяву». При этом он отметил, что «халява» уже начала заканчиваться.

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      Марина Совина
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