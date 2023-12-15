Американский регулятор отказал SpaceX в субсидиях для Starlink

Регулятор США отказал компании SpaceX в субсидиях для системы Starlink

Федеральная комиссия по связи США отказала компании SpaceX в субсидиях на систему спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Речь шла о выделении 900 миллионов долларов на обеспечение интернетом сельских территорий. Таким образом, американский регулятор оставил в силе свое прошлогоднее решение.

В SpaceX заявили, что «глубоко разочарованы и озадачены» полученным отказом.

Ранее издание сообщило, что интернет со спутников системы Starlink обеспечат портативными дата-центрами компании Armada.