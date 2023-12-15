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09:48, 15 декабря 2023Ценности

Анна Седокова показала фигуру в нижнем белье

Фото: @annasedokova

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 40-летняя исполнительница предстала в черном кружевном комплекте белья, который состоял из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой. Помимо этого, звезда также надела черные чулки и пояс с подвязками

Знаменитость распустила длинные волосы оттенка блонд, завитые в легкие локоны, а также сделала макияж в нейтральных оттенках.

В ноябре Анна Седокова раскрыла свой максимальный вес и рассказала о похудении. Исполнительница ответила на вопрос корреспондента на церемонии вручения премии «Золотой граммофон», отметив, что ранее весила 75 килограммов.

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      Екатерина Ештокина
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