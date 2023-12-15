Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал слово «россияне» идиотским. Такое мнение он выразил в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Дизайнер вспомнил выступление вице-спикера Госдумы Петра Толстого, заявившего, что термин «россияне» был придуман бывшим президентом России Борисом Ельциным. «Слово "россияне" — абсолютно идиотское. Всю жизнь всегда всех называли русскими, и это не означало, что человек именно русской национальности. Просто все жители России — русские», — высказался Лебедев.

Ранее Лебедев пожаловался, что его страницу в приложении знакомств Twinby заблокировали. По словам блогера, причиной такой меры стали многочисленные жалобы на его профиль от пользователей, которые сочли аккаунт фейковым.

Перед этим Лебедев заявил, что герои пранков Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) сами себя дискредитируют, а пранкеры демонстрируют публике их кретинизм.