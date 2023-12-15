Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:15, 15 декабря 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал слово «россияне» идиотским

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал слово «россияне» идиотским. Такое мнение он выразил в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Дизайнер вспомнил выступление вице-спикера Госдумы Петра Толстого, заявившего, что термин «россияне» был придуман бывшим президентом России Борисом Ельциным. «Слово "россияне" — абсолютно идиотское. Всю жизнь всегда всех называли русскими, и это не означало, что человек именно русской национальности. Просто все жители России — русские», — высказался Лебедев.

Ранее Лебедев пожаловался, что его страницу в приложении знакомств Twinby заблокировали. По словам блогера, причиной такой меры стали многочисленные жалобы на его профиль от пользователей, которые сочли аккаунт фейковым.

Перед этим Лебедев заявил, что герои пранков Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) сами себя дискредитируют, а пранкеры демонстрируют публике их кретинизм.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польская комиссия год назад заподозрила Россию в подрыве самолета Качиньского. Теперь ее саму обвиняют в фальсификациях

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      Путин предупредил о последствиях вмешательства в дела России

      Елена Ваенга потеряла сознание в театре

      Над морем в Севастополе сбили БПЛА

      Судья удивила эксгибициониста словами о нежелании людей смотреть на его пенис

      Актера Анатолия Белого признали иноагентом

      В Польше призвали дать правовую оценку работе комиссии по смоленской катастрофе

      Глава Евросовета уклонился от вопроса про Украину

      Врач объяснил нежелание людей заниматься сексом в определенный день

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости