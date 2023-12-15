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14:21, 15 декабря 2023Силовые структуры

Бывшего главу связанной с «Роснано» компании осудят за хищение миллионов

В Москве за хищение осудят экс-инвестдиректора компании, связанной с «Роснано»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего инвестиционного директора «Управляющая компания «РОСНАНО» Наиля Губаева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Его дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Сейчас Губаев находится под стражей.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый узнал о взыскании с испанской компании в пользу созданной при поддержке корпорации «Роснано» фирмы «Элвис-НеоТек» 179 миллионов рублей за ранее поставленную продукцию. При этом он сообщил представителям «Элвис-НеоТек», что в удовлетворении исковых требований было отказано, а деньги забрал себе.

Губаев покинул компанию после отставки Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» в декабре 2020 года. В сентябре 2022 года Басманный суд Москвы арестовал мужчину за махинации.

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