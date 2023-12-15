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13:07, 15 декабря 2023Россия

Чиновник сделал сладкий подарок вышедшему на пикет бойцу СВО и попал на видео

В Забайкалье чиновник подарил вышедшему на пикет бойцу СВО мед и попал на видео
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров сделал подарок устроившему пикет участнику специальной военной операции (СВО) Олегу Изосимову. Видеоролик, снятый в кабинете чиновника, опубликовало издание «Чита.ру» в Telegram.

На кадрах зампред правительства Забайкалья достает из шкафа стеклянную банку с содержимым желтого цвета и преподносит ее бойцу. «Башкирский мед с моей личной пасеки», — сказал он и вручил банку Изосимову.

15 декабря Изосимов вышел на одиночный пикет к зданию правительства Забайкальского края с требованием помочь сослуживцам. Он рассказал, что подал обращение на имя главы региона Александра Осипова, но за неделю так и не получил ответа. В пресс-службе правительства заявили, что обращений от Изосимова не регистрировали.

Военнослужащий час просидел на крыльце, пока к нему не вышел Мирхайдаров и уговорил Изосимова подняться к нему в кабинет. Во время беседы боец рассказал, что ему нужно получить помощь как можно быстрее, так как он болеет и до окончания отпуска собирался подлечиться.

Ранее в Самарской области жены российских бойцов потребовали вернуть их мужей из зоны проведения СВО. Они пожаловались на бытовые проблемы, с которыми столкнулись военнослужащие, в частности, на портящих пищу и амуницию крыс.

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      Алан Босиков
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