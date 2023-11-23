«По бойцам бегают мыши по ночам» Жены российских мобилизованных потребовали вернуть мужей с СВО

Жены мобилизованных из Самарской области потребовали вернуть мужей с СВО

Жены мобилизованных военнослужащих из Самарской области обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну с требованием вернуть мужей из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Россиянки объединились в инициативную группу, представители которой пришли в приемную депутата.

Часть женщин отметила, что их супруги находятся на передовой уже больше года и условия несения службы оставляют желать лучшего.

Женщины пожаловались на условия в зоне СВО для военных

Среди бытовых проблем на фронте жены военных отметили мышей, терроризирующих их близких. «По бойцам бегают мыши по ночам, прям в спальниках. Грызуны съедают провизию и портят амуницию. А ведь многое мы сами покупали. Как нам быть?» — рассказала одна из членов инициативной группы.

Наши мужчины живут в блиндажах, в антисанитарии. Они нам говорят, что «жрут поганый хлеб, плесневелый». супруга военнослужащего

Кроме того, по словам россиянок, за время нахождения на фронте их мужья теряют квалификацию по своим гражданским специальностям. Среди их супругов, которые уже год находятся в зоне СВО, есть инженеры и шеф-повара.

Депутат Хинштейн пообещал передать запрос Минобороны

Депутат Хинштейн напомнил россиянкам о решении президента России Владимира Путина о сохранении участниками СВО своего статуса до окончания операции, однако пообещал передать их обращения в министерство обороны.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что призванные в рамках частичной мобилизации в России покинут зону боевых действий только после завершения СВО.

Они [мобилизованные] вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят Андрей Картаполов Депутат Госдумы

Женщины уже давно жалуются на состояние мужей

Однако участники СВО, отправившиеся в зону боевых действий из Челябинской области, пожаловались на отсутствие отпусков. Россияне беспрерывно служат по 10-11 месяцев. Жена одного из мобилизованных рассказала, что ее мужа не отпускают домой из-за отсутствия замены. «Как им говорят, нет народу», — пояснила женщина. Она утверждает, что командиры рвут поступающие им рапорты о предоставлении отпуска.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Некоторые женщины решаются сами поехать в зону СВО ради встречи с мужьями. Они описали их состояние: женщины признались, что их мужья часто выглядят уставшими и подавленными, кому-то из них, вероятно, потребуется психологическая реабилитация после возвращения к мирной жизни, а больше всего военные скучают по своей старой работе, семье и домашней еде.

До этого жительницы Приморья записали видеообращение, в котором рассказали президенту России Владимиру Путину, что обмундирование их мужчин пришло в негодность и новое им не выдают. Помимо этого, по данным женщин, командование не предоставляет добровольцам никакой возможности соблюдать личную гигиену. Россиянки пояснили, что все просьбы, которые они отправляли к региональным властям, были заблокированы и удалены.