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14:06, 15 декабря 2023Путешествия

Десятки беженцев прибыли на КПП на российско-финской границе

71 беженец прибыл на КПП Ваалимаа на российско-финской границе

Фото: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa / Reuters

По данным на утро пятницы, 15 декабря, десятки беженцев прибыли на контрольно-пропускной пункт (КПП) Ваалимаа на российско-финской границе. Об этом сообщается на странице пограничного отряда Юго-Восточной Финляндии в соцсети Х (бывший Twitter).

«К 08:00 через пограничный переход Ваалимаа в страну прибыл 71 проситель убежища. Вчера, 14 декабря, в страну прибыли 62 просителя убежища. Трансграничное движение регулируется», — говорится в сообщении.

Ранее Финляндия вновь решила закрыть все КПП на границе с Россией спустя сутки после открытия. Местное правительство приняло подобное решение на внеочередном заседании. Оно вступит в силу 15 декабря в 20:00 (21:00 мск) и будет действовать до 14 января 2024 года.

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      Марина Черняк
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