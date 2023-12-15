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20:23, 15 декабря 2023Из жизни

Аргентинский политик с блатными татуировками смутил россиянина

Аргентинский политик Сантьяго Капуто при встрече смутил россиянина татуировкой
Сантьяго Капуто (слева)

Сантьяго Капуто (слева). Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Аргентинский политик Сантьяго Капуто при встрече смутил россиянина блатными татуировками на русском языке. Об этом сообщает сайт Noticias.

По данным издания, на необычные татуировки советника нового президента Аргентины Хавьера Милея обратил внимание прохожий, приехавший из России. Дмитрий был очень впечатлен, попросил позволить ему рассмотреть руки поближе и уточнил у Капуто, понимает ли он, что значат вытатуированные на его коже надписи. Приезжий признался, что не мог поверить, что у аргентинца может быть такая татуировка.

Ранее пользователи соцсети X из Аргентины выложили его фотографию, на которой видна татуировка на правом предплечье с фразой на русском: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж» (орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»). Журналисты объяснили, что политик понимает смысл надписи и считает ее «антикоммунистической прокламацией».

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Считается, что Капуто нашел эскиз в «Российской криминальной энциклопедии татуировок» (Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia), которую подарил ему друг. В этой книге, изданной в трех томах, не только опубликованы эскизы русских тюремных татуировок, но и дается их подробное описание на английском.

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      Екатерина Лобанова
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