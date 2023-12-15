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19:18, 15 декабря 2023Из жизни

Раскрыт смысл татуировки на русском советника нового президента Аргентины

У советника президента Аргентины нашли антикоммунистическое тату на русском
Сантьяго Капуто

Сантьяго Капуто. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Раскрыт смысл татуировки на русском, которую носит советник нового президента Аргентины Сантьяго Капуто. Об этом сообщает сайт Noticias.

Аргентинские пользователи соцсети X (бывший Twitter) опубликовали его фото, где видна татуировка на предплечье с фразой на русском: «Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж» (орфография сохранена — прим. «Ленты.ру»). Журналисты издания объяснили, что Капуто прекрасно понимает, что там написано, и считает этот текст «антикоммунистической прокламацией».

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Согласно их сведениям, Капуто нашел изображение в «Российской криминальной энциклопедии татуировок» (Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia) и сделал себе такое тату. В этой книге, изданной в трех томах, публикуются эскизы русских тюремных татуировок с переводом надписей на них на английский и подробным объяснением, что они символизируют. Энциклопедию подарил Капуто друг.

Ранее переехавший в Аргентину россиянин из Москвы Егор рассказал о схожести местной культуры с культурой Советского Союза. «Жившие при СССР узнают тут много знакомых вещей: от автоматов с газировкой и сумок-авосек до бесплатного образования и медицины. Короче, хороший и добрый детский коммунизм с мороженым по пять копеек», — объяснил он.

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      Екатерина Лобанова
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