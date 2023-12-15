Долги других стран перед Россией выросли

ВБ: долги других стран перед РФ выросли на 8,7 % за 2022 год, до $28,9 миллиарда

Общая задолженность иностранных государств перед Россией в 2022 году выросла на 8,7 процента (2,3 миллиарда долларов), примерно до 28,9 миллиарда долларов. Об этом сообщает Всемирный банк (ВБ) в новом ежегодном отчете.

Почти вся сумма долга — это долгосрочные обязательства с погашением начиная с 2024 года. Причем речь идет о государственных и гарантированных государством двусторонних долгах, которые включают кредиты от российского правительства. Меньше средств приходится на долги перед российскими частными кредиторами, в том числе коммерческими банками — за 2022 год это примерно 4,26 миллиарда долларов.

Непогашенные долги перед Россией имели 37 государств, при этом банк не располагает данными по Кубе и Венесуэле. Лидером среди этих стран стала Белоруссия с задолженностью в 8,24 миллиарда долларов. За ней следуют Бангладеш (5,86 миллиарда), Индия (3,75 миллиарда), Египет (1,82 миллиарда) и Вьетнам (1,39 миллиарда).

Некоторые страны, например Йемен, имеют перед Россией долги еще с 1990-х годов. Также есть те государства, задолженности которых заморожены на одной и той же отметке уже несколько лет: как у Камбоджи — 458 миллионов долларов с 2007 года, Сирии — 525 миллионов долларов с 2011 года. Впрочем, ряду государств Россия не раз прощала долги, к примеру в июле 2023 года был списан долг африканских стран в размере 23 миллиардов долларов.

В согласованном законопроекте о бюджете России на 2024-2026 годы указано, что в ближайшие три года страна даст другим государствам кредитов на 1,4 триллиона рублей (15,6 миллиарда долларов) в среднем по 5,2 миллиарда ежегодно. При этом Минфин России традиционно не раскрывает данные по конкретным странам-дебиторам.