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11:45, 15 декабря 2023Ценности

Еще один иностранный бренд вернется в Россию

«Ъ»: китайский бренд спортивной обуви Sprandi вернется в Россию

Кадр: Магазин кроссовок / YouTube

Еще один иностранный бренд вернется в Россию. Соответствующую информацию публикует издание «Коммерсантъ».

Сообщается, что на рынок вновь может войти популярный в стране в конце 1990-х годов китайский бренд спортивной обуви Sprandi. Известно, что марка покинула Россию в экономический кризис в 2009 году из-за падения продаж и роста долгов. При этом на сегодняшний день, как утверждают эксперты, спрос на бюджетные спортивные бренды остается высоким.

Так, по словам руководителя отдела маркетинга компании Lestate, занимающейся дистрибуцией спортивных товаров, Sprandi позиционирует себя как альтернативу топовым маркам, однако с более дешевым ценовым сегментом.

Ранее в декабре отмечалось, что Adidas и Reebok вернутся в Россию под новым названием.

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      Екатерина Ештокина
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