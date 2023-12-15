Еще одно издательство остановило продажу книг Акунина и Быкова
Еще одно издательство остановило продажу книг писателей Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) и Дмитрия Быкова (внесен в реестр иноагентов). Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Москва».
Компания «Литрес» прекратит распространение произведений авторов вслед за издательством АСТ и сетью книжных магазинов «Читай-город – Буквоед». Причиной остановки продажи книг также стали высказывания писателей.
Ранее стало известно, что книги Акунина и Быкова начали снимать с продажи. Писатели поддержали Вооруженные силы Украины (ВСУ) и были не против атак на Россию.
Позже Быков отреагировал на решение издательств приостановить продажу его книг. По словам автора, издательство его не оповестило о своем решении. При этом он выразил благодарность за то, что оно продолжало издавать его в течение двух лет после отъезда.