Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента Союза ММА России

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко отказался от должности в Союзе ММА России. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-спортсмен не захотел стать почетным президентом организации. Главой Союза ММА России ранее 15 декабря единогласно был избран Виктор Дроздов.

Федор Емельяненко возглавлял Союз с 2012 по 2018 год. Затем он был почетным президентом и председателем наблюдательного совета организации и снова возглавлял союз, покинув пост в августе 2023-го.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе. На кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В октябре 2021-го он возглавил первый в истории американской организации турнир в России. Емельяненко провел 48 боев по правилам смешанных единоборств. В 40 поединках он победил, 7 раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.