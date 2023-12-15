Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Астана
80:58
4-я четверть
live
Пари Нижний Новгород
Единая лига ВТБ|1-й этап
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Анахайм Дакс
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:30 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Бостон Брюинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Завтра
04:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
17:48, 15 декабря 2023Спорт

Федор Емельяненко отказался от должности в Союзе ММА России

Федор Емельяненко отказался от должности почетного президента Союза ММА России
Федор Емельяненко

Федор Емельяненко. Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко отказался от должности в Союзе ММА России. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-спортсмен не захотел стать почетным президентом организации. Главой Союза ММА России ранее 15 декабря единогласно был избран Виктор Дроздов.

Федор Емельяненко возглавлял Союз с 2012 по 2018 год. Затем он был почетным президентом и председателем наблюдательного совета организации и снова возглавлял союз, покинув пост в августе 2023-го.

5 февраля Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру нокаутом в первом раунде. Бой, возглавлявший турнир Bellator 290 и ставший прощальным для россиянина, проходил в тяжелом весе. На кону стоял титул чемпиона организации, которым владел американец.

Емельяненко известен по выступлениям в Pride, Strikeforce, M-1 Challenge и Bellator. В октябре 2021-го он возглавил первый в истории американской организации турнир в России. Емельяненко провел 48 боев по правилам смешанных единоборств. В 40 поединках он победил, 7 раз проиграл. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Центробанк в пятый раз подряд поднял ключевую ставку. Почему регулятор не может остановиться?

      Путин основал массовую программу путешествий

      Два украинских беспилотника сбиты в небе над российским регионом

      Путин призвал обеспечить безопасность Восточного полигона

      В России предложили лишать приобретенного гражданства за тяжкие преступления

      Пропавшего подростка нашли спустя шесть лет в другой стране

      Россиянам назвали идеальную закуску для водки

      Россиянкам назвали способы сделать стойкую укладку для плохой погоды

      Заместителю директора брянской гимназии изменили меру пресечения

      Макрон напомнил Путину свой номер телефона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости