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13:22, 15 декабря 2023Ценности

Футболки Месси с ЧМ-2022 продали на аукционе за семь миллиардов рублей

Футболки Месси с ЧМ-2022 в Катаре продали на аукционе за миллиарды рублей

Фото: Lucas Aguayo Araos / Globallookpress.com

Шесть футболок нападающего футбольного клуба «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси продали на аукционе за миллиарды рублей. Соответствующую информацию публикует агентство AFP со ссылкой на аукционный дом Sotheby's.

Известно, что данную одежду спортсмен носил в первых таймах матчей, которые проходили на чемпионате мира в Катаре в 2022 году. При этом вырученная сумма сделки составила 7,8 миллиона долларов (7 миллиардов рублей).

Отмечается, что сумма за проданные вещи, связанные с Месси, стала рекордной. Кроме того, уточняется, что футболки нападающего стали самым дорогим спортивным лотом на аукционах в 2023 году.

В ноябре сообщалось, что разбитую Lamborghini из «Волка с Уолл-стрит» продадут за 176 миллионов рублей. Речь шла о суперкаре Lamborghini Countach с белым кузовом и салоном 1989 года выпуска.

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      Екатерина Ештокина
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