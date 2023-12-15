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15:03, 15 декабря 2023Из жизни

Туристам удалось заснять брачные игры и схватку медведей-гризли

В Канаде туристы засняли жестокую схватку двух медведей-гризли

Туристы отправились в морской тур вдоль побережья Британской Колумбии и стали свидетелями жестокой схватки между двумя медведями-гризли. На видео драки, которую им удалось заснять, обратило внимание Daily Mirror.

Австралийцы Ванесса Орбан и ее муж Джон были одними из участников экскурсии, в ходе которой катер провозил их возле диких мест у берегов Канады. В какой-то момент они заметили на побережье пару медведей-гризли в разгар их брачных игр. Женщина включила камеру, рассчитывая заснять необычный момент на видео. Однако в этот момент у воды появился ревнивый самец и бросился к спаривающимся хищникам.

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Он напал на соперника и пригвоздил его к земле. За этим последовала 17-минутная схватка, в ходе которой звери кусали, царапали и били друг друга, вырывая у противника куски мяса и шерсти. Часть схватки происходила в воде. По словам Орбан, когда хищники стояли на задних лапах, их рост достигал двух с половиной метров.

«Во время съемки жестокость драки вызвала у меня настоящую тошноту. Я люблю медведей, и было так тяжело наблюдать за их насилием по отношению друг к другу. Есть части видео, которые я не могу пересматривать, потому что они меня расстраивают. Мы наблюдали спокойную сцену спаривания двух медведей на пляже. Мы подумали, как прекрасно — такое нечасто увидишь. А потом начался ад», — рассказала журналистам о своих впечатлениях Орбан.

Ранее сообщалось, что в Индии медведь напал на мужчину, который совершал утреннее омовение, а позже атаковал еще двоих человек. После этого толпа местных жителей, вооружившихся палками и другими подручными предметами, нашли зверя на открытой местности и расправились с ним.

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      Антонина Черташ
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