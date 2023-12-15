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15:43, 15 декабря 2023Ценности

Известный российский стилист назвал трендовый у звезд цвет

Стилист Алеко Надирян назвал красный цвет трендовым у знаменитостей
Меган Фокс

Меган Фокс. Фото: Presley Ann / Getty Images

Известный российский стилист Алеко Надирян назвал трендовый цвет, который полюбили звезды. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Специалист рассказал, что в текущем месяце звезды активно внедряют в свой гардероб красный оттенок. «Причем вариации разные: шуба, как у Хейли Бибер, шарф, как у Алексы Чанг, или вообще волосы — как у Меган Фокс», — написал эксперт.

При этом Надирян проиллюстрировал публикацию снимками знаменитостей. Так, он обратил внимание на образ, состоящий из красного мини-платья с длинными рукавами. Помимо этого, он также продемонстрировал наряд с латексными брюками упомянутого цвета в сочетании с серо-коричневым пальто и белыми туфлями-лодочками.

В ноябре стилист Рогов назвал новый тренд на весну 2024 года. По словам эксперта, в грядущем сезоне будущего года популярными станут белые платья.

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      Екатерина Ештокина
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