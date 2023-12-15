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07:26, 15 декабря 2023Экономика

Япония запретила импорт российских алмазов

Минэкономики Японии ввело запрет на импорт российских алмазов с 1 января
СюжетСанкции против России:

Фото: Global Look Press

Япония ввела запрет на импорт российских алмазов с 1 января 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство экономики страны.

Как уточнили в ведомстве, ограничительные меры приняты в отношении непромышленных алмазов. Они коснуться несортированных алмазов, алмазов непромышленного назначения, а также необработанных, распиленных или сколотых.

Кроме того, Минэкономики ввело новый пакет санкций против 57 компаний из России, 27 — из Белоруссии. Эти меры вступят в силу 22 декабря.

С 9 августа азиатская страна запретила ввоз в Россию машин с двигателем объемом более 1,9 литра, а также гибридных и электроавтомобилей. Под ограничения попали новые и подержанные машины.

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      Марина Совина
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