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08:57, 15 декабря 2023Экономика

Названы основные покупатели российского дизельного топлива

Kpler: основными покупателями российского дизтоплива стали Турция и Бразилия

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

После смягчения экспортного эмбарго, введенного в сентябре 2023 года, поставки российского дизельного топлива по морю выросли до миллиона баррелей в сутки. Основными покупателями топлива аналитики компании Kpler назвали Турцию и Бразилию, их цитирует «Коммерсантъ».

В декабре Турция, которая сильнее всего пострадала от ограничения поставок, увеличила импорт дизтоплива до 319 тысяч баррелей в сутки. В октябре закупки снижались до 212 тысяч баррелей в сутки. Бразилия, наращивавшая поставки три месяца подряд, стала приобретать почти 274 тысячи баррелей в сутки.

За две недели морские поставки восстановились до максимального с августа 2023 года уровня. В среднем в ноябре он составлял более 800 тысяч баррелей в сутки. Однако к середине декабря цены на топливо стали снижаться по мере роста выпуска, до 69,8 тысячи рублей за тонну (минус три процента). Экономика экспорта нефтепродуктов ухудшилась из-за укрепившегося рубля на фоне снизившихся мировых цен на нефть и увеличения нефтяного демпфера за поставки на внутренний рынок.

Динамика экспорта сохранится на уровне около миллиона баррелей в сутки, но не превысит рекордные показатели марта 2023-го в 1,26 миллиона баррелей в сутки, отметил аналитик Kpler Виктор Катона. Причиной станет снижение темпов нефтепереработки в первой половине декабря и договоренности в рамках ОПЕК+, которые касаются сокращения поставок за рубеж нефти и нефтепродуктов.

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По данным Vortexa, Россия стала продавать за рубеж больше бензина и дизельного топлива. За месяц средние поставки нефтепродуктов выросли до 2,2 миллиона баррелей в сутки (плюс 88 тысяч баррелей в день) благодаря увеличению поставок дизельного топлива, нафти и мазута. Также на рост экспорта повлияли ослабление ограничений на продажу топлива за рубеж и восстановление работы черноморских портов после штормов. На максимуме отгрузки поднимались до 2,6 миллиона баррелей в день.

21 сентября власти запретили вывоз автомобильных бензинов и дизельного топлива на фоне резкого роста биржевых цен и рисков дефицита. В начале октября запрет на экспорт дизеля частично отменили, а спустя две недели сняли ограничения и в отношении бензина. В Минэнерго объяснили подобное решение стабилизацией ситуации в стране. Кроме того, отмену связали с наступлением зимы, когда спрос на бензин в стране традиционно падает, и завершается цикл ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

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      Вячеслав Агапов
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