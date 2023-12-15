Лавров заявил о сигналах от западного лидера о желании переговоров по Украине

Лавров: западный лидер посылал сигналы о нужности начала переговоров по Украине

Один из западных лидеров уже не раз посылал сигналы о нужности начала переговоров по Украине и европейской безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Не хочу и не имею права называть имен, но целый ряд высоких руководителей, очень известных, западных стран, в том числе один конкретно руководитель, очень известный, западной страны, несколько раз через разные каналы, как минимум три разных канала, посылал сигналы, а почему бы нам не встретиться и не поговорить о том, что делать с Украиной и с европейской безопасностью. Трижды. Хотя у этого деятеля есть прямой выход на своего коллегу в Москве», — поделился Лавров.

Министр также отметил, что подобные «хитрости» и признания о необходимости переговоров российские дипломаты наблюдают последние полгода.

Турецкий политический аналитик Энгин Озер рассказал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в начале 2024 года планирует предложить ему возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Анкары.