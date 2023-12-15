Леди Гагу заподозрили в пластике

Американскую певицу и актрису Леди Гагу раскритиковали в сети за внешность и заподозрили в пластике. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Известно, что 37-летняя исполнительница появилась на премьере фильма «Маэстро» в Лос-Анджелесе в черном классическом костюме, состоящем из брюк и пиджака. В размещенном ролике видно, что звезде сделали укладку в виде легких локонов и макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она выбрала серьги гвоздики.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под материалом. «Ей изменили лицо, чтобы оно походило на Кардашьян!», «Я не понимаю желания делать столько косметических процедур в молодом возрасте. Гага выглядела бы хорошо и без подтяжки глаз и всех этих наполнителей», «Гага выглядит ужасно — смешно, что она продолжает советовать людям принимать себя такими, какие они есть», — возмутились они.

Ранее в декабре Киркорова заподозрили в новой пластике. Известно, что 56-летний артист посетил гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит».