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12:53, 15 декабря 2023Ценности

Леди Гагу заподозрили в пластике

Фото: Mike Blake / Reuters

Американскую певицу и актрису Леди Гагу раскритиковали в сети за внешность и заподозрили в пластике. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Известно, что 37-летняя исполнительница появилась на премьере фильма «Маэстро» в Лос-Анджелесе в черном классическом костюме, состоящем из брюк и пиджака. В размещенном ролике видно, что звезде сделали укладку в виде легких локонов и макияж в нейтральных тонах. В качестве аксессуаров она выбрала серьги гвоздики.

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Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях под материалом. «Ей изменили лицо, чтобы оно походило на Кардашьян!», «Я не понимаю желания делать столько косметических процедур в молодом возрасте. Гага выглядела бы хорошо и без подтяжки глаз и всех этих наполнителей», «Гага выглядит ужасно — смешно, что она продолжает советовать людям принимать себя такими, какие они есть», — возмутились они.

Ранее в декабре Киркорова заподозрили в новой пластике. Известно, что 56-летний артист посетил гастрономический мюзикл «Москва слезам не верит».

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      Екатерина Ештокина
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