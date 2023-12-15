В Госдуме объяснили рост долгов других стран перед Россией

Депутат Кирьянов назвал непринципиальной сумму долга других стран перед Россией

Общая сумма задолженности других стран перед Россией, рост которой был отмечен в 2022 году, непринципиальна для российского бюджета, считает депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил ситуацию с финансовыми обязательствами других стран перед Москвой и назвал эти долги частью внешнеполитической линии России.

«Надо понимать, что те суммы, о которых идет речь, непринципиальны для Российской Федерации. Наши финансовые отношения — это отношения больше политические», — сказал парламентарий.

По мнению Кирьянова, в этом случае речь идет о «достаточно реалистичном финансово-политическом подходе к международным связям России».

Мы в данном случае демонстрируем возможность для наших партнеров взаимодействовать в том числе по кредитным линиям. Думаю, что, беря на себя функции в международной политике — а сегодня это очень серьезная история для России, — конечно, надо брать на себя и форматы поддержки стран, которые могут быть нам объективно полезны на международной арене, в международных организациях, в том числе в формате ООН Артем Кирьянов депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике

Ранее из данных, предоставленных Всемирным банком (ВБ) в новом ежегодном отчете, стало известно, что общая задолженность иностранных государств перед Россией в 2022 году выросла на 8,7 процента (2,3 миллиарда долларов), примерно до 28,9 миллиарда долларов.

Уточнялось, что непогашенные долги перед Россией имели 37 государств, при этом банк не располагает данными по Кубе и Венесуэле. Лидером среди этих стран стала Белоруссия с задолженностью в 8,24 миллиарда долларов. За ней следуют Бангладеш (5,86 миллиарда), Индия (3,75 миллиарда), Египет (1,82 миллиарда) и Вьетнам (1,39 миллиарда).