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13:59, 15 декабря 2023Экономика

В Госдуме объяснили рост долгов других стран перед Россией

Депутат Кирьянов назвал непринципиальной сумму долга других стран перед Россией

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Общая сумма задолженности других стран перед Россией, рост которой был отмечен в 2022 году, непринципиальна для российского бюджета, считает депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил ситуацию с финансовыми обязательствами других стран перед Москвой и назвал эти долги частью внешнеполитической линии России.

«Надо понимать, что те суммы, о которых идет речь, непринципиальны для Российской Федерации. Наши финансовые отношения — это отношения больше политические», — сказал парламентарий.

По мнению Кирьянова, в этом случае речь идет о «достаточно реалистичном финансово-политическом подходе к международным связям России».

Мы в данном случае демонстрируем возможность для наших партнеров взаимодействовать в том числе по кредитным линиям. Думаю, что, беря на себя функции в международной политике — а сегодня это очень серьезная история для России, — конечно, надо брать на себя и форматы поддержки стран, которые могут быть нам объективно полезны на международной арене, в международных организациях, в том числе в формате ООН

Артем Кирьяновдепутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике

Ранее из данных, предоставленных Всемирным банком (ВБ) в новом ежегодном отчете, стало известно, что общая задолженность иностранных государств перед Россией в 2022 году выросла на 8,7 процента (2,3 миллиарда долларов), примерно до 28,9 миллиарда долларов.

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Уточнялось, что непогашенные долги перед Россией имели 37 государств, при этом банк не располагает данными по Кубе и Венесуэле. Лидером среди этих стран стала Белоруссия с задолженностью в 8,24 миллиарда долларов. За ней следуют Бангладеш (5,86 миллиарда), Индия (3,75 миллиарда), Египет (1,82 миллиарда) и Вьетнам (1,39 миллиарда).

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      Кирилл Садовский
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