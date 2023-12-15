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15:05, 15 декабря 2023Россия

Мишустин назвал кабмин командой Путина

Мишустин заявил, что правительство России — это команда Путина
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал кабинет министров командой президента страны Владимира Путина. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства России.

«Правительство Российской Федерации — это команда Путина. Нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан», — сказал премьер.

Помимо того, Мишустин заявил, что согласие главы государства баллотироваться на выборы президента в 2024 году отвечает запросам людей.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства. Глава государства сообщил о своем намерении герою Донецкой народной республики Артему Жоге после церемонии вручения звезд Героям России.

Ранее в этот же день ЦИК России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

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      Никита Абрамов
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