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17:30, 15 декабря 2023Культура

Муцениеце отказалась от иска о взыскании алиментов с Прилучного

Муцениеце отказалась от иска о взыскании алиментов с Прилучного на детей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Агата Муцениеце отказалась от иска о взыскании алиментов со своего бывшего супруга, артиста Павла Прилучного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Головинского суда Москвы.

В инстанции отказались объяснить, чем обусловлен отказ артистки от разбирательств, связанных с алиментами на двоих общих детей. Там добавили, что детали дела не могут быть обнародованы, потому что процесс проходил в закрытом режиме, так как касался дочери и сына актеров.

Ранее Муцениеце подала в суд иск на Павла Прилучного. Дело касалось взыскания алиментов на двух общих несовершеннолетних детей звезд, десятилетнего Тимофея и семилетнюю Мию. Позже звезда потребовала увеличить размер алиментов, которые выплачивал ее бывший муж.

Муцениеце была замужем за Прилучным с 2011 по 2020 год. В браке у пары родились двое детей. В 2020 году актриса обвинила супруга в домашнем насилии и подала на развод.

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      Анастасия Астахова
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