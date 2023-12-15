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02:02, 15 декабря 2023Забота о себе

Мужчины и женщины перечислили недооцененные положительные черты партнеров

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Пользователи форума Reddit перечислили положительные черты потенциальных партнеров, которые считают недооцененными. О них мужчины и женщины рассказали в разделе AskReddit.

Много лайков собрал комментарий пользовательницы, которая заметила, что многие недооценивают близкие отношения партнера с родителями.

Конечно, я встречала маменькиных сынков — но еще и сыновей, внимательных к матерям. Или к отцам

Momentofclarity_2022пользовательница Reddit

Другая женщина отметила, что недооцененной является способность проявлять свои истинные эмоции рядом с партнером.

Когда человеку трудно, он может быть менее веселым и дружелюбным с тобой, чем с остальными, это может вызывать защитную реакцию. Можно подумать, что он недоволен вами, но иногда это значит, что рядом с вами он может показать свою ранимую сторону

nerdqueenhydraпользовательница Reddit
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Еще один комментатор указал на то, что люди часто преуменьшают значение четких личных границ.

Если вы эмоционально незрелы, границы могут казаться жестокими, капризными и отталкивающими

11thNiteпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили гарантирующие серьезные проблемы в отношениях признаки, которые считают неочевидными. Многие мужчины и женщины порекомендовали прежде всего обратить внимание на друзей человека и насторожиться, если их можно расценить как плохую компанию.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
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