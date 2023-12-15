Мужчины и женщины перечислили недооцененные положительные черты партнеров
Пользователи форума Reddit перечислили положительные черты потенциальных партнеров, которые считают недооцененными. О них мужчины и женщины рассказали в разделе AskReddit.
Много лайков собрал комментарий пользовательницы, которая заметила, что многие недооценивают близкие отношения партнера с родителями.
Конечно, я встречала маменькиных сынков — но еще и сыновей, внимательных к матерям. Или к отцам
Другая женщина отметила, что недооцененной является способность проявлять свои истинные эмоции рядом с партнером.
Когда человеку трудно, он может быть менее веселым и дружелюбным с тобой, чем с остальными, это может вызывать защитную реакцию. Можно подумать, что он недоволен вами, но иногда это значит, что рядом с вами он может показать свою ранимую сторону
Еще один комментатор указал на то, что люди часто преуменьшают значение четких личных границ.
Если вы эмоционально незрелы, границы могут казаться жестокими, капризными и отталкивающими
Ранее пользователи форума Reddit перечислили гарантирующие серьезные проблемы в отношениях признаки, которые считают неочевидными. Многие мужчины и женщины порекомендовали прежде всего обратить внимание на друзей человека и насторожиться, если их можно расценить как плохую компанию.