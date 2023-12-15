Мужчины и женщины перечислили недооцененные положительные черты партнеров

Пользователи форума Reddit перечислили положительные черты потенциальных партнеров, которые считают недооцененными. О них мужчины и женщины рассказали в разделе AskReddit.

Много лайков собрал комментарий пользовательницы, которая заметила, что многие недооценивают близкие отношения партнера с родителями.

Конечно, я встречала маменькиных сынков — но еще и сыновей, внимательных к матерям. Или к отцам

Momentofclarity_2022 пользовательница Reddit

Другая женщина отметила, что недооцененной является способность проявлять свои истинные эмоции рядом с партнером.

Когда человеку трудно, он может быть менее веселым и дружелюбным с тобой, чем с остальными, это может вызывать защитную реакцию. Можно подумать, что он недоволен вами, но иногда это значит, что рядом с вами он может показать свою ранимую сторону nerdqueenhydra пользовательница Reddit

Еще один комментатор указал на то, что люди часто преуменьшают значение четких личных границ.

Если вы эмоционально незрелы, границы могут казаться жестокими, капризными и отталкивающими

11thNite пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit перечислили гарантирующие серьезные проблемы в отношениях признаки, которые считают неочевидными. Многие мужчины и женщины порекомендовали прежде всего обратить внимание на друзей человека и насторожиться, если их можно расценить как плохую компанию.