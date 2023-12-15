На Украине обокрали вступившего в ВСУ рэпера

Рэпера Ярмака, вступившего в ряды ВСУ, обокрали на Украине

Рэп-исполнителя Александра Ярмака, выступающего под псевдонимом YARMAK, который вступил в ряды Вооруженных сил Украины, обокрали на Украине. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, кража произошла, когда артист ехал на поезде Днепр — Киев. Рэпер отметил, что обнаружил пропажу рюкзака, ноутбука и камеры, а также добавил, что злоумышленники забрали ценные вещи не только у него, но и у иностранца из соседнего купе.

Ранее узбекская певица, звезда шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова, известная как Наргиз, поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), признавшись им в спонсировании ВСУ. Позже пранкер Вован раскрыл подробности разговора.