Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:39, 15 декабря 2023Культура

На Украине обокрали вступившего в ВСУ рэпера

Рэпера Ярмака, вступившего в ряды ВСУ, обокрали на Украине

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Рэп-исполнителя Александра Ярмака, выступающего под псевдонимом YARMAK, который вступил в ряды Вооруженных сил Украины, обокрали на Украине. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, кража произошла, когда артист ехал на поезде Днепр — Киев. Рэпер отметил, что обнаружил пропажу рюкзака, ноутбука и камеры, а также добавил, что злоумышленники забрали ценные вещи не только у него, но и у иностранца из соседнего купе.

Ранее узбекская певица, звезда шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова, известная как Наргиз, поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), признавшись им в спонсировании ВСУ. Позже пранкер Вован раскрыл подробности разговора.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Польская комиссия год назад заподозрила Россию в подрыве самолета Качиньского. Теперь ее саму обвиняют в фальсификациях

      Над морем в Севастополе сбили БПЛА

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      Судья удивила эксгибициониста словами о нежелании людей смотреть на его пенис

      Актера Анатолия Белого признали иноагентом

      В Польше призвали дать правовую оценку работе комиссии по смоленской катастрофе

      Глава Евросовета уклонился от вопроса про Украину

      Врач объяснил нежелание людей заниматься сексом в определенный день

      Россиянам объяснили причину расхождения их данных по инфляции с официальными

      Участников российской ОПГ арестовали за расправы 20-летней давности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости