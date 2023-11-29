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12:51, 29 ноября 2023Культура

Пранкер раскрыл подробности разговора с признавшейся в спонсировании ВСУ Наргиз

Пранкер Вован назвал певицу Наргиз типичным представителем ненавистников России
Пранкер Вован

Пранкер Вован. Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Узбекская певица, звезда шоу «Голос» на Первом канале Наргиз Закирова, известная как Наргиз, — это типичный представитель ненавистников России. Так охарактеризовал артистку пранкер Вован (Владимир Кузнецов). В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл подробности разговора с признавшейся в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наргиз.

«Мы всегда готовы к жестким откровениям. Для нас это уже неудивительно и ничего неожиданного в любых откровениях нет. Мы общались с огромным количеством людей. Так что для нас это обыденность. Мы уже ко всему привыкли», — прокомментировал откровенное заявление певицы Вован.

Наргиз — это типичный представитель ненавистников России, которая на России и заработала: получила свою славу, свои деньги, а в обмен люто ненавидит нашу страну и спонсирует врага

Вованпранкер

Ранее пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с Наргиз от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко. В беседе с ними певица заявила, что поддерживает Украину и восхищается Владимиром Зеленским. Она также призналась в спонсировании ВСУ.

Telegram-канал Mash сообщил, что Генпрокуратура России проверит узбекскую певицу на предмет финансирования ВСУ.

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      Варвара Кошечкина
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