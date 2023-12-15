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19:02, 15 декабря 2023Бывший СССР

В Кропивницком на Украине произошли взрывы

В украинском городе Кропивницкий произошли взрывы
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukrain / Reuters

В административном центре Кировоградской области Украины — городе Кропивницком — произошли взрывы. Об этом сообщает украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

До этого глава областной военной администрации Андрей Райкович сообщил о воздушной тревоге в городе.

Днем ранее стало известно о взрывах в Одесской области. В регионе также была объявлена воздушная тревога. Кроме того, информация о взрывах поступала из подконтрольного Киеву Херсона.

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      Александр Курбатов
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