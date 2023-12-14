В Одесской области раздались взрывы

В Одесской области Украины произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

Несколько взрывов раздались в Одесской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

В регионе объявлена воздушная тревога. Ранее взрывы произошли в контролируемых украинскими силами городах Херсоне и Снигиревке.

Вечером в среду, 13 декабря, в Одессе произошли взрывы. Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук сообщил о повреждении объекта в порту. По его словам, также поражено авторемонтное предприятие.

О взрывах в Одессе также сообщалось во вторник, 12 декабря. В тот же день они также прозвучали в центре подконтрольного Киеву Херсона.