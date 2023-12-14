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03:22, 14 декабря 2023Бывший СССР

В Одесской области раздались взрывы

В Одесской области Украины произошли взрывы, объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Несколько взрывов раздались в Одесской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал ТСН.

В регионе объявлена воздушная тревога. Ранее взрывы произошли в контролируемых украинскими силами городах Херсоне и Снигиревке.

Вечером в среду, 13 декабря, в Одессе произошли взрывы. Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук сообщил о повреждении объекта в порту. По его словам, также поражено авторемонтное предприятие.

О взрывах в Одессе также сообщалось во вторник, 12 декабря. В тот же день они также прозвучали в центре подконтрольного Киеву Херсона.

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      Марина Совина
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