В Одессе произошли взрывы
На Украине сообщили о взрывах в ОдессеСюжетВзрывы в Одессе:
В Одессе произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua».
Подробности не приводятся. В настоящий момент в Одесской области действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.
Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук сообщил о повреждении объекта в порту. По его словам, также поражено авторемонтное предприятие.
О взрывах в Одессе также сообщалось во вторник, 12 декабря. В тот же день они также прозвучали в центре подконтрольного Киеву Херсона.