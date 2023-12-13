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21:50, 13 декабря 2023Бывший СССР

В Одессе произошли взрывы

На Украине сообщили о взрывах в Одессе
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Nacho Doce / Reuters

В Одессе произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробности не приводятся. В настоящий момент в Одесской области действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук сообщил о повреждении объекта в порту. По его словам, также поражено авторемонтное предприятие.

О взрывах в Одессе также сообщалось во вторник, 12 декабря. В тот же день они также прозвучали в центре подконтрольного Киеву Херсона.

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      Марина Совина
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