На Украине сообщили о взрывах в Одессе

В Одессе произошли взрывы. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua».

Подробности не приводятся. В настоящий момент в Одесской области действует режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук сообщил о повреждении объекта в порту. По его словам, также поражено авторемонтное предприятие.

О взрывах в Одессе также сообщалось во вторник, 12 декабря. В тот же день они также прозвучали в центре подконтрольного Киеву Херсона.