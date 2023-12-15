На Украине захотели поделиться оптимизмом и уверенностью с Европой

В офисе Зеленского заявили, что Украина может поделиться с Европой оптимизмом

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина может поделиться с Европой оптимизмом и уверенностью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Temps.

У украинского чиновника спросили, что Киев может дать Европе. По его мнению, Украина способна принести европейским партнерам уверенность в себе, смелость защищать основные ценности, упорство, колоссальный опыт, а также устойчивость в крайне сложных условиях дефицита и кризиса.

Кроме того, Киев может обеспечить силу и военное присутствие, которыми появится возможность воспользоваться в рамках новой архитектуры безопасности. Подоляк заявил, что Украина способна передать Европе оптимизм и веру в будущее.

15 декабря глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о решении начать переговоры о присоединении Украины и Молдавии к Евросоюзу (ЕС). При этом главы стран ЕС не стали устанавливать сроки запуска переговорного процесса.

