Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:17, 15 декабря 2023Бывший СССР

На Украине захотели поделиться оптимизмом и уверенностью с Европой

В офисе Зеленского заявили, что Украина может поделиться с Европой оптимизмом

Фото: Cornelius Poppe / NTB / Reuters

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина может поделиться с Европой оптимизмом и уверенностью. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Temps.

У украинского чиновника спросили, что Киев может дать Европе. По его мнению, Украина способна принести европейским партнерам уверенность в себе, смелость защищать основные ценности, упорство, колоссальный опыт, а также устойчивость в крайне сложных условиях дефицита и кризиса.

Кроме того, Киев может обеспечить силу и военное присутствие, которыми появится возможность воспользоваться в рамках новой архитектуры безопасности. Подоляк заявил, что Украина способна передать Европе оптимизм и веру в будущее.

15 декабря глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о решении начать переговоры о присоединении Украины и Молдавии к Евросоюзу (ЕС). При этом главы стран ЕС не стали устанавливать сроки запуска переговорного процесса.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России возбудили дела о завышении цен на яйца. Накануне Путин обещал улучшить ситуацию

      Путин поручил свозить россиян на Камчатку

      Мужчина изнасиловал спавшую туристку и сбежал через окно на курорте Индии

      Шольц рассказал о мнении Венгрии касательно помощи Украине

      Названы приводящие к конденсату на окнах ошибки

      Тарасова обвинила Трусову в меркантильности

      В Польше допустили возможность приближения России вплотную к границам страны

      «АвтоВАЗ» собрался выпускать электрические Niva и Vesta

      В приюте для бездомных нашли уникальные кроссовки за 1,8 миллиона рублей

      WP указал на негативные последствия для Евросоюза при вступлении Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости