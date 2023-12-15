В ЕС отказались установить сроки начала переговоров по вступлению новых стран
Лидеры ЕС не установили сроки начала переговоров о членстве Украины и Молдавии
Лидеры стран Евросоюза в своих выводах на саммите в Брюсселе по расширению организации не стали устанавливать сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией об их членстве в союзе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст документа.
«Евросовет поручает Совету ЕС принять соответствующие рамки переговоров после того, как будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года», — указано в бумагах.
Ранее агентство Reuters заявило, что Европейский совет решил открыть переговоры с Украиной и Молдавией на саммите ЕС. При этом уточнялось, что решение может измениться. Кроме того, ЕС предоставил Грузии статус страны-кандидата.