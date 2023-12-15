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01:09, 15 декабря 2023Мир

В ЕС отказались установить сроки начала переговоров по вступлению новых стран

Лидеры ЕС не установили сроки начала переговоров о членстве Украины и Молдавии

Фото: Yves Herman / Reuters

Лидеры стран Евросоюза в своих выводах на саммите в Брюсселе по расширению организации не стали устанавливать сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией об их членстве в союзе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на текст документа.

«Евросовет поручает Совету ЕС принять соответствующие рамки переговоров после того, как будут предприняты соответствующие шаги, изложенные в соответствующих рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября 2023 года», — указано в бумагах.

Ранее агентство Reuters заявило, что Европейский совет решил открыть переговоры с Украиной и Молдавией на саммите ЕС. При этом уточнялось, что решение может измениться. Кроме того, ЕС предоставил Грузии статус страны-кандидата.

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      Марина Совина
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