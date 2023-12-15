Набиуллина раскрыла главную задачу ЦБ

Глава ЦБ Набиуллина: основной задачей в 2024 году будет возврат инфляции к 4 %

Основной задачей Центробанка в 2024 году будет возврат инфляции к показателям вблизи 4 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

«Мы когда проводили обзор денежно-кредитной политики к 2021 году, считали, что у нас уже возникли предпосылки для снижения таргета (цель по инфляции)», — отметила руководитель ЦБ. При снижении таргета уровень общественного благосостояния растет во всех смыслах, объяснила она. Однако движение в эту сторону становится возможным лишь после стабилизации инфляции на указанной отметке, уточнила Набиуллина.

Ранее в пятницу руководитель ЦБ заявила, что рост цен в России сейчас слабо связан с предыдущим ослаблением курса рубля. Он происходит в компонентах потребительской корзины, мало зависящих от валютных колебаний. По словам Набиуллиной, текущее удорожание больше коррелирует с растущим спросом, подпитываемым высокими инфляционными ожиданиями. В среднем в октябре-ноябре рост цен с поправкой на сезонность составил 10 процентов в пересчете на год.

По итогам заседания совета директоров регулятор 15 декабря принял решение увеличить ключевую ставку до 16 процентов годовых. В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление продолжает быть высоким, а проинфляционные риски в среднесрочной перспективе останутся существенными.